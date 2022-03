Calcio serie C, girone C/ Foggia- Campobasso 5-2

Foggia

Dalmasso, Garattoni, Di Pasquale, Rocca, Rizzo, Sciacca, Petermann, Di Paolantonio, Merola, Ferrante, Curcio. All Zeman.

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Pace, Tenkorang, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Rossetti, Persia, Liguori.

All Cudini.

Arbitro : Ancora di Roma 1. Marcatori: al 3′ Merola, al 18′ Bontà, al 45′ Rossetti, al 46′ Merola, al 63′ Sciacca, al 88′ Garofalo, al 95′ Curcio. Spettatori circa 4000 di cui 400 tifosi molisani.

In settimana i lupi hanno raggiunto un accordo per un nuovo sponsor, si tratta della Tecnorex srl di Benevento, che sarà main sponsor dalla prossima stagione. La partita comincia con un pasticcio tra Pace e Raccichini al 3′ minuto ne approfitta Merola che segna 1-0 per il Foggia. Gli ospiti, non si abbattono anzi cominciano ad attaccare e grazie ad un ottimo Liguori, hanno diverse occasioni da rete lo stesso Liguori al 15′ , viene atterrato in area sembra rigore netto ma l’arbitro fa proseguire nonostante le proteste dei giocatori rossoblù.

Al 18′, cross di Liguori oggi indemoniato e Bontà di testa realizza 1-1. Al 25′, Tenkorang , tutto solo ma il direttore di gara fischia il fuorigioco; lupi sempre pericolosi, forse una delle migliori partite dei molisani fuori casa. Al 39′, fallo su Liguori e Di Pasquale viene ammonito, ‘al 45’, Candellori lancia Rossetti che tira e segna il 2-1 per la propria squadra.Finisce cosi, il primo tempo con i lupi in vantaggio meritatamente per 2-1.

Nel secondo tempo, ancora un errore dei giocatori ospiti, la palla va a Merola che realizza il 2-2.I lupi, accusano il colpo, spariscono dalla scena e ne approfitta il Foggia; i rossoneri sono adesso padroni del campo, al 58′

Zeman sostituisce Garattoni e fa entrare Garofalo. Al 60′, Cudini fa uscire Rossetti e fa entrare al suo posto Emmausso, al 63′ , tiro di Ferrante il portiere ospite respinge ma Sciacca è lesto a mettere dentro: è il 3-2 per i padroni di casa. Al l’80’, ancora Ferrante tira ma Raccichini blocca la sfera, al 88′ lancio di Ferrante per Garofalo che segna il 4-2 per la propria squadra. Al 95′ , Curcio, con un bel tiro realizza il 5-2 , risultato che rafforza il Foggia in vista dei play off.

Finisce cosi, la partita con un risultato che sembra severo per i lupi se si tiene conto del primo tempo ma le partite durano 90 minuti; mercoledì si va a Picerno per il recupero si gioca alle ore 18.00 , sperando di conquistare almeno un punto perché ai rossoblu mancano 3-4 punti per brindare alla salvezza.

Arnaldo Angiolillo