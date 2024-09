29 settembre Giornata regionale FAI. Tutti invitati alla scoperta del patrimonio culturale di Pietracatella, i suoi luoghi e tradizioni

Appuntamento domenica 29 settembre dalle ore 9.30 presso la Biblioteca comunale, in via Fontanelle. Una mattinata su e giù per vicoli e scalinate ripercorrendo la storia antica del paese fortorino con la bellissima chiesa dedicata a San Giacomo Apostolo, il palazzo marchesale, le porte, il frantoio, la chiesa dedicata a Santa Maria di Costantinopoli.

Con le sue case che si arrampicano sul colle, chiamato “Morgia”, Pietracatella dall’alto dei suoi 725 metri di altitudine rappresenta una terrazza spettacolare sulla valle del Tappino, sul lago di Occhito, sulle montagne dell’Abruzzo e sulle colline della Puglia.

Previste le visite, a cura di storici locali, della chiesa di san Giacomo Apostolo, con gli affreschi rinvenuti nella sottostante cripta di Santa Margherita e l’antico crocifisso ligneo, il frantoio del ‘600, i portali, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Santuario Dicocesano delle vittime del lavoro) e la Chiesa S. Giovanni Battista. Infine saranno presentati i risultati della campagna di scavi condotta dall’Università Federico II di Napoli.

“Una bella giornata all’insegna della valorizzazione del nostro centro storico e del paese, ma anche dell’accoglienza. – dice il Sindaco Antonio Tomassone – Un modo per far conoscere Pietracatella e godere della grande bellezza che hanno i nostri borghi molisani. Grazie al FAI di Campobasso e agli organizzatori. Vi aspettiamo.”