Verso le elezioni regionali 2023, Lanza: “Dobbiamo e possiamo sconfiggere l’astensionismo”

La mia candidatura al Senato della Repubblica alle elezioni politiche di settembre 2022 sottolineava la mia disponibilità a costruire una coalizione civica e popolare fuori dalla logica del compromesso morale e dalla mediazione con il meno peggio.

Non sarà una passeggiata, le caste che controllano la politica molisana faranno di tutto per contrastarci e farci desistere non possiamo permetterci il lusso di sottovalutare la forza degli apparati sistemici dei due blocchi, non possiamo sottovalutare candidati con un numero alto di preferenze come hanno dimostrato le politiche 2022, non possiamo sottovalutare il “condizionamento” legato ai bisogni che sottomette una fetta importante della popolazione molisana. Servirà tutto il coraggio e la forza di cui disponiamo, servirà impegno, dedizione, tempo e determinazione, se non siete pronti restate a casa, lasciate perdere.

Ai tanti amici e compagni di lotta con cui ho condiviso impegno sociale e politico, amici motivati, trasparenti, fuori da ogni logica di appartenenza, di apparato, alle giovani donne e ai giovani molisani dico che è tempo di vedersi Venerdi 4 novembre 2022 a campobasso alle ore 16,00 via monsignor bologna n.15 “ Incubatore dell’economia sociale “ ci aspetta una grande sfida e una grande opportunità riprenderci cio’ che ci e’ stato tolto.

dobbiamo e possiamo sconfiggere l’astensionismo dobbiamo parlare con tutte e tutti valuteremo insieme come ripartire per consolidare un percorso politico frutto della straordinaria esperienza di questi anni di lotta e d’impegno sociale. Adesso bisogna organizzarsi per dare visione e prospettiva alle lotte che ci hanno visto nelle piazze.

Nicola Lanza