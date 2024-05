A Campobasso la Veglia di pentecoste presieduta dall’arcivescovo Mons. Colaianni

La solennità di Pentecoste conclude il tempo pasquale, durato 50 giorni, e ci aiuta a ricordare che Dio non è mai stanco dell’uomo e che non intende lasciarlo solo.

La Chiesa di Campobasso-Bojano si prepara ad accogliere la festa di Pentecoste con la Veglia diocesana che si terrà a Campobasso, presso la Parrocchia di San Giuseppe artigiano, sabato 18 maggio, con inizio alle ore 20. La celebrazione, preparata ed animata dall’Ufficio Pastorale diocesano del Laicato, sarà presieduta dall’arcivescovo metropolita Mons. Biagio Colaianni.



Pregare insieme è un’opportunità offerta a tutti, nessuno escluso, per condividere un particolare momento di comunione ecclesiale. Insieme, in questo mese mariano, per attendere ed invocare la grazia dello Spirito Santo, al fine di sperimentare e testimoniare la bellezza dell’unità della Chiesa diocesana intorno al suo Pastore.



Lo Spirito Santo trasfiguri ogni realtà, porti consolazione, rinnovi ed illumini i cuori dell’intera umanità nella scelta di ogni forma di pace. Siamo tutti invitati a partecipare, per vivere insieme questo momento di grazia.