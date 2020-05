Testamento (M5S): “Mobilità e sviluppo sostenibili per uscire dalla crisi”

Nel Decreto Legge Rilancio approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri sono

previste una serie di iniziative volte al rilancio economico del paese, duramente

colpito dalla pandemia legata al COVID 19.



Ripensare la mobilità cittadina per garantire il distanziamento sociale e, nel

contempo, ridurre le emissioni dei gas climalteranti, è uno dei punti fermi dell’azione

di governo, soprattutto alla luce di alcuni studi scientifici diffusi nelle ultime

settimane sulla diffusione del Covid19 e le alte concentrazioni di polveri sottili.

In questa direzione infatti va il “buono mobilità”, per l’acquisto di biciclette, anche a

pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione

prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel

ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli

mediante autovetture.



Il buono pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, per un massimo di 500 euro, è riservato ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Una misura, quindi, che riguarderà anche Campobasso e Isernia. Dopo questa terribile esperienza cambiare il nostro stile di vita nel segno della sostenibilità è diventato ancora più urgente.



Inoltre, sempre nello stesso decreto è previsto un Superbonus, pari al 110%, sia per

gli interventi di efficientamento energetico che di adeguamento sismico.

L’ecobonus passa dal 65 al 110% con una detrazione superiore all’importo speso

diventando Super Ecobonus, che sarà utilizzabile anche per il fotovoltaico, gli

accumulatori, l’isolamento delle pareti, gli impianti di riscaldamento a pavimento, gli

infissi e tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica.



Il sisma-bonus, che attualmente può arrivare all’85%, sale anche al 110% diventando

Super Sismabonus.

Sarà possibile ottenere lo sconto in fattura e cedere la detrazione fiscale all’impresa.

In pratica se si fanno lavori per diecimila euro lo Stato ne restituirà undicimila.

Con il superbonus al 110% per gli interventi green e antisismici l’Italia investe in

maniera poderosa nella crescita, con l’obiettivo di contrastare la crisi causata dal

Coronavirus e inaugurare una nuova stagione economica basata sulla sinergia tra

sviluppo e salvaguardia dell’ambiente.