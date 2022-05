Scuolab, al via la seconda edizione. Pubblicato Avviso

La Regione Molise, con la seconda edizione di Scuolab, intende continuare a sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa nelle Scuole secondarie di primo e secondo grado e negli Istituti tecnici superiori (ITS) presenti in regione, attraverso il sostegno di progetti scolastici di forte valenza culturale e innovativa con riferimento ad attività sia curricolari che extracurricolari, anche a carattere sperimentale, affinché le studentesse e gli studenti possano acquisire una maggiore consapevolezza della loro scelta formativa proiettandola nel futuro percorso di studi e/o professionale, oltre che interagire con il territorio di appartenenza e approfondirne la conoscenza.Scuolab è teso alla realizzazione di laboratori didattici volti a promuovere percorsi di ricerca, sperimentazione e innovazione, che permettano alle studentesse e agli studenti il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo, favorendo l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e significative. Ai fini del potenziamento degli apprendimenti e delle competenze, i laboratori didattici potranno essere attivati anche nel periodo estivoL’intervento, a regia regionale, prevede quali soggetti beneficiari ammessi a presentare la candidatura all’Avviso gli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e gli Istituti tecnici superiori.La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 650.000, di cui euro 230.000,00 destinati agli Istituti scolastici secondari di primo grado ed euro 420.000,00 in favore degli Istituti scolastici secondari di secondo grado e degli Istituti tecnici superiori.In caso di parziale assorbimento delle risorse disponibili su una tipologia di percorso scolastico, si potrà procedere all’utilizzo delle stesse per lo scorrimento della graduatoria dell’altra tipologia.Il progetto esecutivo, redatto secondo lo schema allegato (Allegato A) all’ Avviso pubblico e corredato del relativo quadro economico (Allegato B), firmato dal dirigente scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre il 25 maggio 2022, attenendosi alle seguenti modalità:invio di plico telematico al seguente indirizzo PEC: [email protected] con esplicita indicazione nell’oggetto della PEC della dicitura: “Istituto scolastico/ITS (inserire denominazione) – Progetto SCUOLAB 2ª edizione”.