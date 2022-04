Campobasso/ La Biblioteca Biscardi online patrimonio della conoscenza molisana

Nel nome di un grande uomo di cultura l’iniziativa pregevole del Rotary di Campobasso. Grazie alla scelta fatta dai figli del professore e senatore Luigi Biscardi di destinare l’enorme biblioteca paterna, alla fruizione soprattutto dei giovani studenti, si è potuto provvedere alla schedatura di migliaia di testi e la realizzazione di un ampio catalogo online.

Il lavoro sarà presentato appunto dal Rotary, il 5 maggio 2022 presso il Centrum Palace di Campobasso alle ore 19. Dopo i saluti istituzionali degli esponenti dell’Amministrazione comunale di Campobasso, le relazioni tenute dal prof. Sebastiano Martelli e dal dott. Antonio Santoriello.

La Biblioteca Biscardi online è adesso patrimonio di conoscenza a disposizione di tutta la cittadinanza ed arricchirà la mente di tutte le persone che decideranno di usufruirne.

Sarà anche occasione irrinunciabile per tanti ex- alunni del Liceo Classico ‘Mario Pagano’ di Campobasso per ricordare il loro stimatissimo preside.