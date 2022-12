Regione/ Il Consiglio approva i debiti fuori bilancio

Dopo l’illustrazione dell’argomento da parte del Relatore e Presidente della Prima Commissione, Di Lucente, l’Assemblea ha esaminato e approvato all’unanimità dei presenti in Aula, la “Variazioni al Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale 2022/2024 con prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt. 48 e 51 del D.Lgs. 118/2011”. Hanno annunciato di non partecipare al voto il Consigliere Facciolla e il Consigliere Primiani che si è espresso anche a nome del suo Gruppo di appartenenza.



Ancora una volta il Relatore Di Lucente ha illustrato la proposta di legge n. 199, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”, derivante dalla fornitura dell’abbonamento alla Banca Dati De Jure, di durata triennale, resi dalla casa editrice Giuffrè Editore S.p.A, negli anni 2017-2020″. Sono intervenuti per dichiarazione di voti i Consiglieri Facciolla, Greco, Romagnuolo e Fanelli.

Il provvedimento, quindi, è stato approvato, così come emendato, con 9 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto. Nuovamente il Relatore Di Lucente ha illustrato la proposta di legge n. 200, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, derivante da servizi di bonifica antimurrina ed antiofidica resi dalla ditta ISSAN di Michele Testa, corrente in Isernia, Viale dei Pentri 135, dal mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2020 e per l’intero anno 2021 presso il sito di proprietà regionale Selva del Campo in agro del Comune di Campochiaro (CB)”.

E’ seguito l’intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Greco. Il provvedimento, dunque, è stato approvato, così come emendato, con 9 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti.