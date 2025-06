Scomparsa dell’ex Consigliere regionale, Giuseppe Caterina, i messaggi di cordoglio

In occasione della scomparsa avvenuta in queste ore dell’ex Consigliere regionale, Giuseppe Caterina, il Presidente dell’Assemblea legislativa del Molise, Quintino Pallante ha dichiarato: Con Giuseppe Caterina va via un altro esponente di quella politica non urlata, tanto serafica nei modi e nelle espressioni quanto forte nei contenuti e nella visione della società e della sua crescita coerente con una visione storica di progresso e di giustizia. Caterina era un uomo sensibile, gentile, garbato, disponibile, aperto alle ragioni degli altri e sempre disposto a fornire il proprio sostegno a chi riteneva più debole, in ossequio alla sua formazione di cattolico impegnato nel mondo del lavoro, dell’associazionismo, del sociale e della politica. Formazione che aveva contraddistinto il suo modo di concepire la politica e l’impegno nelle istituzioni. Da sindaco di Isernia, come da Consigliere regionale (dal 2001 al 2006), è stato sempre rispettato dai suoi colleghi di coalizione o di partito come dai suoi avversari, ricevendo apprezzamento dai suoi elettori ed amici. L’Assemblea legislativa regionale, e tutti i suoi esponenti, lo ricordano con grande stima e rispetto, esprimendo alla sua famiglia cordoglio e vicinanza in questo momento così difficile.

“Ho appreso con enorme dispiacere la scomparsa di Giuseppe Caterina, una figura di riferimento della politica molisana, ma soprattutto un galantuomo”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Coordinatore del Partito Noi Moderati. “Giuseppe Caterina è stato un uomo che ha percorso le tappe della sua carriera politica con umiltà e cuore; da Rotello, suo comune d’origine, dove ha ricoperto i suoi primi incarichi amministrativi, quali consigliere comunale e vicesindaco. Prima assessore e poi sindaco di Isernia nell’ultimo periodo degli anni novanta, per poi sedere tra i banchi di Palazzo D’Aimmo; il suo è stato un percorso contraddistinto sempre da un profondo attaccamento alla Politica, quella con la ‘P’ maiuscola, e dall’amore per il Molise e per la sua gente. Era una persona davvero speciale che ha lasciato un vuoto enorme perché mancherà a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”