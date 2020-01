Regione/ Dirigenti alla Regione, approvata la graduatoria degli idonei

La commissione giudicante ha fatto il suo lavoro: è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei per l’affidamento degli incarichi di direzione delle strutture apicali della Giunta Regionale, relativamente ai Dipartimenti e Direzione generale per la salute.

La decisione con determinazione del Direttore del III Dipartimento n.151 del 30.12.2019 ed a seguito di Avviso pubblico (conseguente a determinazione direttoriale n.119 del 31.10.2019) . La Commissione nominata, a seguito dell’analisi delle varie posizioni e della relativa documentazione presentata dai candidati, aveva finito il lavoro predisponendo il verbale il 27.12.2019 ed il relativo elenco è disponibile sul sito della Regione Molise.

Alla fine del lavoro della Commissione si è deciso che gli idonei sono (in ordine alfabetico) : 1) Manuel Brasiello 2) Marilina Di Domenico; 3) Daniele Di Vito; 4) Filomena Iapalucci; 5) Mariolga Mogavero; 6) Massimo PIllarella; 7) Paolo Prosperini; 8) Andrea Sisino; 9) Gaspare Tocci.

Si tratta di nomi in parte già conosciuti, perché svolgono ruoli di responsabilità e grado dirigenziale all’interno della struttura regionale.

Tra questi nove nominativi saranno scelti, o riconfermati, i dirigenti nei ruoli apicali e dirigenziali per i prossimi mesi.