Regionali, Carlucci (Io non voto i soliti noti) punta sui giovani: votate con la vostra testa

Fernando Antonio Carlucci, candidato nella lista “Io non voto… I soliti noti” a sostegno di Emilio Izzo, crede nella comunicazione e sceglie un linguaggio moderno per arrivare anche a tutti quei giovani che non credono più nella politica.

“Ho aperto i canali social TikTok, Facebook e Instagram perchè credo fortemente nella comunicazione e nella partecipazione attiva dei cittadini per la costruzione di un futuro che si basi sulle gambe delle persone – commenta Fernando Antonio Carlucci. – Sono padre di due figlie e mi rendo conto di quanto sia importante per i giovani avere le possibilità di rimanere e crescere in questa terra”.

“A loro dico: siate liberi, sognate un futuro diverso, sognate un Molise diverso, non abbiate paura e non cedete alle parole di chi vi promette una raccomandazione per un misero posto di lavoro in questo periodo di campagna elettorale. Studiate, mettetecela tutta e sentitevi cittadini del mondo senza mai dimenticare le vostre radici molisane. Il 25 e il 26 giugno usate la vostra testa e scegliete liberamente chi vi rappresenterà in Regione per i prossimi cinque anni”.

“Io mi impegno a mettere a disposizione la mia esperienza, soprattutto nell’ambito del settore turismo, per cambiare le cose. Basta spot nazionali senza la giusta organizzazione e senza una ricaduta effettiva sul territorio in termini di investimenti e di occupazione”, commenta Carlucci.

“Ai giovani – chiude – chiedo di partecipare attivamente a questa fase politica. Sulla mia Pagina Instagram ho lanciato un ‘laboratorio di idee’. Basta andare sulla biografia del mio profilo per inviarmi le vostre istanze e i vostri suggerimenti per la costruzione di un futuro migliore. Ricordate ancora una volta una cosa importante: la vostra testa ha un enorme valore per costruire un Molise a misura di giovani”.