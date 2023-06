Cus Molise, chiusa la stagione della ritmica

Si è chiusa una nuova stagione per la ginnastica ritmica al Cus Molise. Le giovani farfalle guidate da Ilenia Pasquale e Marialaura Lombardi hanno svolto il saggio finale per mostrare al pubblico presente (numeroso e caloroso) il lavoro svolto nell’ultimo anno sportivo. Quello presentato da Daniela Ziccardi è stato un pomeriggio intenso e ricco di sensazioni positive con le ginnaste che hanno regalato l’ennesima soddisfazione di un cammino costellato da una crescita costante che ha portato tutto il gruppo ad esprimersi ad alti livelli. Diverse le coreografie proposte con l’utilizzo di tutti gli attrezzi della specialità: cerchio, palla, nastro, fune e clavette a rendere tutto più bello.

Quasi due ore di spettacolo per strappare consensi e applausi ai genitori e a tutti coloro che hanno voluto tributare il meritato riconoscimento alle ragazze e alle proprie istruttrici. Con l’esibizione finale si è conclusa una nuova stagione, si sono fortificate ulteriormente le basi di un progetto che negli anni ha regalato enormi soddisfazioni sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Partendo da quanto di buono è stato fatto il futuro è certamente roseo con all’orizzonte la possibilità di arricchire ulteriormente un mosaico già molto interessante.

“Abbiamo vissuto una stagione intensa – argomentano Pasquale e Lombardi – e siamo contente di come si è svolto il nostro anno sportivo. Con questo spettacolo abbiamo voluto chiudere in bellezza per proiettarci al futuro e programmare tutto al meglio. Complimenti a tutte le allieve, dalle più piccole alle più grandi per quello che hanno saputo fare ogni giorno, grazie ai genitori che ci hanno affiancato in questo percorso affidandoci le loro figlie. Continueremo a lavorare con grande determinazione e impegno per proseguire in questo percorso e cercare di raggiungere risultati sempre migliori”.

Questi i nomi delle ginnaste che si sono esibite: Flavia Aurisano, Carlotta Brienza, Aurora Caruso, Cecilia Corsi, Vittoria Fasciano, Alessia Ferrone, Chiara Fierro, Miriam Graziano, Maia Giammarino, Ilenia De Tata, Alessia Mariano, Valeria Mariano, Ludovica Manes, Francesca Piunno, Vanessa Primiani, Silvia Rocchio, Sofia Tiberio, Elena Di Iorio, Micol Di Iorio, Arianna Felice, Cecilia Macchiarola, Giulia Santoro, Melissa Valenti, Martina Di Lella, Isabella Di Corpo, Alice Pace, Giulia Barbato, Sofia Natilli, Livia Fratianni, Jawhara El Arafi, Alice Piunn, Alessandra Felice.