Penalizzazione politica per Scarabeo, la solidarietà di FdI

“A nome di Fratelli d’Italia Molise e mio personale esprimo vicinanza politica e solidarietà all’amico ed iscritto Massimiliano Scarabeo per l’ennesima ed incomprensibile penalizzazione politica ed umana ricevuta.

Infatti, le dimissioni di Cavaliere da assessore regionale sono state presentate solo ed esclusivamente al fine di impedire l’ingresso di un esponente di FdI in Consiglio Regionale.

Riteniamo che il nostro Partito abbia subito molti torti e penalizzazioni politiche in questi cinque anni e questo di Massimiliano non è che l’ultimo di una lunga serie.

Avremo tempo e molte altre occasioni per chiarire, nelle sedi opportune, questi episodi che nulla hanno di

politico. Fratelli d’Italia rinnova l’impegno per ricreare un centrodestra unito e forte che sappia rispondere alle reali esigenze del popolo molisano.

Filoteo Di Sandro