“Il Molise in buone mani”. Questo lo slogan scelto da Francesco Roberti, candidato presidente alla Regione Molise per la coalizione di centrodestra, che ha presentato sui propri profili social il manifesto elettorale in vista delle elezioni dei prossimi 25 e 26 giugno 2023.

Rassicurare i cittadini, dare loro senso di vicinanza e ascolto rispetto alle tematiche generali e alle esigenze del territorio (scuola, sanità, economia, sviluppo) rappresentano i punti focali di una campagna elettorale che sarà incentrata su proposte concrete e condotta strada per strada, persona per persona: tra e per la gente.

“Sappiamo di cosa necessita la nostra Regione – ha detto Francesco Roberti – conosciamo bene i punti di forza e le necessità. Siamo pronti a rimboccarci le maniche e a sistematizzare i processi di governabilità che devono portare il Molise ad un alto livello di efficienza e trasparenza in termini di progettazione, visione e funzionalità, soprattutto per attrarre fondi ed investimenti, dal Pnrr a privati, destinati al rilancio di settori strategici come economia, turismo e sanità. La nostra sarà una guida sicura, pratica, dinamica e attenta ad ogni singolo lembo di questa nostra splendida terra. Con noi il Molise è in buone mani”.

Il candidato presidente, Francesco Roberti, incontrerà la stampa e i simpatizzanti del centrodestra, insieme ai Coordinatori dei partiti e movimenti, ai candidati della coalizione e alla delegazione parlamentare molisana, alle ore 11 di sabato 3 giugno 2023 al Centrum Palace, in via Giambattista Vico a Campobasso, nel corso della Convention ‘Il Molise in buone mani’ .

INAUGURAZIONE SEDI – Il candidato presidente, Francesco Roberti, inaugurerà, sabato 3 giugno 2023, le seguenti sedi del Comitato Elettorale ‘Il Molise in buone mani’: alle 10 a Campobasso in Corso Vittorio Emanuele 59, e alle 19 a Termoli in via Umberto I 51, dove si terrà anche la presentazione della Lista ‘Roberti Presidente Noi Moderati’.

Domenica 4 giugno 2023, alle ore 11,30, è in programma l’inaugurazione della sede elettorale di Isernia, in Corso Risorgimento 170-172.