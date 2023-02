Gemelli Molise/Petracca: dal 1 marzo non accetteremo i pazienti a Radioterapia

“In assenza di soluzioni che aspettiamo oggi, purtroppo da domani inizieremo gradualmente a non accettare più pazienti a Radioterapia”. E’ quanto affermato questa mattina dal presidente del Gemelli Molise, Stefano Petracca, nel suo intervento in Consiglio comunale a Campobasso nella seduta monotematica sulla sanità.

“Fino ad ora abbiamo ricevuto zero risposte, in tanti parlano, purtroppo però fatti e soluzioni non si trovano”.

Il problema è rappresentato dal Decreto commissariale (1/2023) nel quale si stabilisce che le prestazioni di radioterapia (schermature) del Gemelli vengano validate dal direttore del reparto di Oncologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, decisione che è stata criticata dal vertice del Gemelli.

Poi arriva la nota ufficiale del Gemelli Molise a conferma : “Come preannunciato, a partire dal 1 marzo 2023 L’Unità di radioterapia del Gemelli Molise non accoglierà nuovi pazienti. Solo per senso di responsabilità sarà proseguito e portato a termine il percorso terapeutico per i pazienti già’ in cura. Stante lo stallo relativo alle varie problematiche più volte denunciate dalla struttura alle autorità preposte non è possibile garantire cure appropriate ai nuovi pazienti che dovranno rivolgersi altrove. Une decisione sofferta ma, allo stato inevitabile, per motivi noti a tutti. Naturalmente si confida che le cose possano cambiare con un intervento tempestivo e risolutivo”.