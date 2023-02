OVS assume oltre 100 Assistenti alla Vendita e Responsabili di Negozio 

OVS, brand leader nell'abbigliamento donna, uomo e bambino, che ha una presenza capillare in Italia, assumerà oltre 100 diplomati e laureati da inserire presso i propri punti vendita. Le figure richieste dall’azienda riguarderanno soprattutto Assistenti alle Vendite, i quali dovranno gestire i clienti, allestire lo store applicando le linee guida espositive condivise dal team visual, riassortire il proprio reparto, contribuire al raggiungimento dei risultati di vendita previsti per i negozi e promuovere un approccio sempre orientato al cliente anche attraverso una conoscenza approfondita dei prodotti; Addetti alla Sicurezza, che dovranno supportare il responsabile nella gestione del servizio di portierato, di attività investigative e nell'organizzazione di servizi in emergenza, gestire l'invio mensile del budget di security tramite gestionale SAP, supportare la raccolta mensile degli eventi di security e interagire con la rete vendita e i fornitori; Responsabili del Negozio, che dovranno gestire il conto economico del negozio, sviluppare strategie commerciali, curare l'immagine del negozio per garantire la costante applicazione e il rispetto degli standard di visual merchandising, gestire il flusso delle merci in entrata e in uscita assicurando una costante organizzazione del magazzino e un corretto riassortimento della merce e garantire e promuovere la fidelizzazione del cliente; Specialisti in Sistemi Informatici, che si occuperanno delle attività di cybersecurity, del supporto operativo nella fase di design, delivery e rilascio dei progetti, definire e mantenere aggiornate tutte le procedure operative a supporto della gestione infrastrutturale e analizzare le performance dei sistemi centrali a supporto delle applicazioni. Per verificare le altre figure… continua a leggere