Facciolla: Addio a David Sassoli

Il segretario Pd Molise Facciolla: “Ci lascia una persona capace e garbata che ha rilanciato la funzione del Parlamento Europeo”

Ha lasciato tutti addolorati la notizia della scomparsa prematura del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.Giornalista e politico militante nel Partito Democratico dove ha ricoperto il ruolo di capo della delegazione PD all’interno dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici Sassoli è stato emblema di impegno costante, trasparente e appassionato.

David Sassoli è stato esempio puro di lealtà, coerenza, educazione, rispetto, in ogni ambito della sua vita pubblica e privata e, così come ha scritto il suo staff nel salutare quanti lo hanno conosciuto “resta intatta la forza dei suoi insegnamenti e delle sue indicazioni: mai fingere, mai alimentare polemiche, spirali, pregiudizi, pettegolezzi, meschinità. Principi personali così profondi da plasmarne, con tratto inconfondibile, anche la pratica e probabilmente la stessa teoria dell’agire politico”.

Il segretario del Partito Democratico del Molise Vittorino Facciolla ha commentato così la scomparsa di Sassoli:

“Ci ha lasciati una persona per bene e capace che ha nobilitato la politica e la rappresentanza istituzionale con garbo e coerenza. Un uomo che ha espresso i valori dell’antifascismo e dell’Europa sapendo rilanciare la funzione ed il ruolo del Parlamento Europeo”.