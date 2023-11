Enti Locali: Bibiana Chierchia è la nuova presidente ALI Molise

Bibiana Chierchia, consigliera PD al Comune di Campobasso, è la nuova Presidente ALI Molise. A eleggerla all’unanimità durante il Congresso regionale di ALI – Autonomie Locali Italiane – una platea di amministratori locali ed esponenti del mondo politico regionale.

Il congresso di ALI Molise si è tenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 novembre, a Isernia, nella Sala Consiliare del Comune.

Oltre alla presidente Chierchia, fanno parte del direttivo di ALI Molise, Sergio Sardelli (vice presidente vicario), Luigi Valente, Antonio Vesce, Lorenzo Coia, Alessia Panico, Antonio Tomassone, Iole Ramaglia, Felice Ciccone, Gigino D’Angelo e Filippo Poleggi.

“Sono entusiasta e onorata per questa nomina”, le parole della neo eletta presidente Chierchia. “Scegliere di essere oggi amministratrici e amministratori locali in Italia – ha proseguito – significa ascoltare conoscere le esigenze concretissime e urgenti delle famiglie, degli individui delle comunità. La rete tenace e proattiva che ALI promuove e realizza dentro i territori permette ogni giorno l’analisi dei bisogni, il reperimento e l’ottimizzazione delle risorse, la condivisione di soluzioni. È una comunità dialogante competente e anche un po’ visionaria questa nostra associazione delle Autonomie Locali Italiane. Abbiamo la bella ambizione di crescere sempre più anche nel nostro Molise e – ha concluso – il Congresso di oggi è lievito di partecipazione e contagio di buone pratiche”.

“Ritengo che far parte di una rete come ALI – ha detto, invece, il neo vice presidente di ALI Molise, Sergio Sardelli – sia essenziale per condividere conoscenze, esperienze e risorse, migliorando così la capacità di rispondere alle sfide locali in modo collaborativo ed efficace. E sono convinto che ALI Molise possa continuare ad essere un punto di riferimento per tutti gli enti locali che vivono con grande difficoltà questo momento storico sfavorevole per le piccole realtà locali”.

“Bibiana Chierchia è un’amministratrice e una politica con le idee giuste e la vitalità per guidare la nostra associazione in Molise e per continuare a farla crescere”, ha dichiaratoMatteo Ricci, Presidente nazionale ALI e Sindaco di Pesaro. “ALI si sta sempre più caratterizzando per essere un punto di riferimento vero per tanti amministratori locali, per le tante battaglie che porta avanti e che non possono essere condotte da altre associazioni come l’ANCI, con cui lavoriamo a stretto contatto. Penso ad esempio alle responsabilità degli amministratori locali e il terzo mandato dei sindaci, o alla battaglia contro l’autonomia differenziata. Per questo abbiamo bisogno di strutturarci e fare rete, per rafforzare ancora di più questa grande energia locale fatta di amministratori riformisti e progressisti del nostro Paese”, ha concluso Ricci.

“Siamo molto soddisfatti di aver costruito anche nella nostra regione una nutrita rete di amministratori locali che si muovono sempre nell’interesse dei cittadini e delle giuste battaglie che riguardano i territori e, dunque, l’intero Paese. Alla nuova presidente ALI Molise e a tutto il rinnovato direttivo i migliori auguri di buon lavoro”.Così, invece, Micaela Fanelli, Vice Presidente nazionale di ALI e Consigliera regionale della Regione Molise, nel suo intervento al Congresso regionale.