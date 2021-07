La misura dello stato di Emergenza da pandemia Covid 19 è in scadenza il 31 luglio, ma il governo Draghi starebbe valutando la possibilità di una ulteriore proroga, forse anche fino alla fine dell’anno.

La durata dello stato di emergenza nazionale, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.