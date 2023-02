Elezioni regionali, in Molise si voterà il 25 e 26 giugno

In Molise non si voterà per le regionali ad aprile, come pure aveva chiesto più di qualcuno in Consiglio Regionale; gli elettori torneranno alle urne i prossimi 25 e 26 giugno. Il presidente Toma ha firmato il decreto che fissa le elezioni nel termine ‘lungo’ ma naturalmente rientrante nelle date possibili.

Il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato, che cade il 22 aprile, saraà utilizzato tutto.

Bisognerà vedere adesso le reazioni politiche rispetto alla decisione, che saranno determinanti per la definizione delle ‘nomination’ alla presidenza della Regione per la prossima tornata elettorale.