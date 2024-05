Elezioni Europee/A Campobasso il seggio n. 57 per studenti fuori sede

In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno 2024, la Circolare n. 27/2024 del Ministero dell’Interno ha previsto – in via sperimentale e per la prima volta in Italia – la possibilità per gli studenti che, per motivi di studio, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, di poter esercitare il diritto di voto fuori sede.

Gli studenti temporaneamente residenti a Campobasso che hanno presentato la domanda di ammissione al voto al loro Comune di residenza, potranno esercitare il diritto di voto nel seggio n. 57, istituito presso la scuola media “I. Petrone” sita in via Alfieri n. 80, primo piano.

Per poter validamente esprimere il voto, dovranno recarsi al seggio muniti di tessera elettorale, rilasciata dal Comune di residenza, e documento di riconoscimento in corso di validità; inoltre, riceveranno dal Comune di Campobasso un’attestazione di ammissione al voto che andrà consegnata al Presidente di Seggio.

L’attestazione di ammissione al voto sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda entro il giorno mercoledì 5 giugno, dall’indirizzo votofuorisede@comune.campobasso.it. .

In caso di mancata ricezione dell’attestazione, si potrà scrivere allo stesso indirizzo o contattare l’operatore del Comune al numero 0874/405240.