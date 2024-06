Euro 2024, la Nazionale spopola sui social: già 12 milioni di interazioni

(Adnkronos) –

La vittoria sull'Albania agli Europei 2024 fa esplodere la passione per la Nazionale italiana di calcio sui social, con numeri da record per le pagine degli Azzurri. Dal 31 maggio, giorno in cui è iniziato il raduno a Coverciano, a oggi, i canali social della Nazionale hanno totalizzato oltre 12 milioni di interazioni e oltre 250 milioni di impression. Nel solo sabato 15 giugno, giorno dell'esordio nella competizione con la vittoria per 2-1 sull'Albania, le interazioni raggiunte sui canali hanno invece superato i 3 milioni, a fronte di 65 milioni di impression. Per assistere alle partite degli Azzurri, tantissimi tifosi italiani hanno scelto i due maxischermi di Casa Azzurri a Iserlohn e quello del Villaggio SenStation Summer in Piazza Duca d’Aosta a Milano. Sono state oltre 13.000 le registrazioni per Casa Azzurri Germania, spazio allestito per tifosi e partner FIGC a poche centinaia di metri dall'Hemberg Stadion, impianto che ospita gli allenamenti della squadra di Spalletti. All'interno di Casa Azzurri, la possibilità di visitare la mostra 'Sfumature di Azzurro' con i cimeli del Museo del Calcio e di partecipare alle attività di intrattenimento a cura di Radio Italia. Dopo Noemi, toccherà a Tananai esibirsi mercoledì 19 sul palco di Casa Azzurri. Quello del cantante milanese precederà un altro concerto attesissimo, quello di Mr. Rain in programma domenica 19. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)