Digital Export Academy, importante iniziativa per le imprese molisane

Nuove opportunità per le micro, piccole e medie imprese, start up, consorzi, reti di impresa del Molise: potranno beneficiare, gratuitamente, di un percorso di formazione sugli strumenti digitali per l’export

. L’iniziativa è promossa da ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del Piano Export Sud 2, che coinvolge anche la Regione Molise.

Il ciclo di seminari Digital Export Academy, in modalità webinar, intende rafforzare le competenze digitali delle imprese, offrendo un approfondimento sulle strategie di web marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati, l’e-commerce e la gestione della contrattualistica e dei pagamenti online.

Programma e modalità di iscrizione sono disponibili a questo link