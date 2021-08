A Pescolanciano la presentazione del libro sulle aree interne “Un Paese di paesi” di Rossano Pazzagli

C’è tanto Molise nell’ultimo libro di Rossano Pazzagli che sarà presentato martedì 3 agosto alle ore 18:00 nella sala conferenze della Taverna del Duca, storico edificio del comune di Pescolanciano (Is). La presentazione si svolgerà nell’ambito delle attività estive organizzate dalla locale Associazione di Promozione Sociale Intramontes e fungerà da evento di apertura della mostra fotografica “HOME Molise” promossa dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” per raccontare il Molise da una prospettiva diversa, intima e personale “le foto, selezionate dal contest di Instagram #homemolisecfc, offrono un’autentica ed esclusiva visione del Molise, interpretato come luogo in cui ci si sente a casa e dove riaffiorano emozioni e ricordi.”

L’incontro con l’autore sarà aperto dai saluti del sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, introdurrà e coordinerà la serata Caterina Palombo, vicepresidente di Intramontes, che dialogherà con l’autore insieme all’architetto Biagio Del Matto.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 29 agosto 2021 nei seguenti orari:

martedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00

giovedì, sabato e domenica dalle 17.00 alle 20.00.

L’esposizione comprende quarantaquattro fotografie dei seguenti autori:

Federica Fanelli, Alessia Parisse, Gennaro Lalli, Francesca Smargiassi, Carmine Marinaro, Emiliano Di Tata, Simona Felice, Gianmarco Lantella, Michela Sciarra, Gabriele Tullo, Silvano Mastrolonardo, Raffaella Petti, Carmine Vincelli, Rossella Recchia, Marinella Ciamarra, Luigi Rizzi, Marisa Pia Boscia, Valeria Cristofano, Simone di Niro, Paolo Emilio Greco, Luigi De lisio, Ilaria Marinelli, Stefano Di Maria, Francesca Apostolico, Massimo Palmieri, Lorenzo De Lisio, Shaana De Santis, Annarita Setaro, Pino Santagata, Maria Vico, Silvia Mastrocola, Giulio Lastoria, Alessandro Bernardi, Alessandro Iannacone, Giovanna Puntillo, Martina Cofelice, Ilenia Corso, Donato Genovese.

Per info:

[email protected]

3517995074

L’ingresso è contingentato in ottemperanza alle vigenti norme anti – Coronavirus.