Carresi, garantire sicurezza persone e benessere animale

Riunione operativa questo pomeriggio presso la Prefettura di Campobasso sulle Carresi, le tradizionali corse dei carri trainati dai buoi che tornano quest’anno dopo due anni di stop forzato a causa dall’emergenza pandemica. Presenti il prefetto di Campobasso, il presidente della Regione Molise, i sindaci di Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi, oltre ai rappresentanti della Commissione provinciale pubblici spettacoli.

Al centro del tavolo, il Piano della sicurezza, che deve tener conto delle prescrizioni date, e la questione riguardante il benessere animale. Un grande lavoro di prevenzione, quello che si sta mettendo in campo, per fare in modo che non si lasci nulla di intentato e ogni cosa proceda nel migliore dei modi.

Toma ha ricordato la Legge regionale n. 1 dell’11 febbraio 2019 e il Regolamento attuativo che disciplinano le Carresi. Già nell’edizione del 2019 tali strumenti normativi hanno consentito che tutto procedesse per il verso giusto. L’obiettivo, da tenere sempre presente, è coniugare la sicurezza delle persone con il benessere degli animali.