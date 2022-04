Coronavirus, due nuovi ricoveri ed un dimesso al Cardarelli nelle 24 ore

Resta alto il contagio da Coronavirus in Molise; ma nelle ultime 24 ore on si registrano decessi. Ci sono due nuovi ricoveri al Cardarelli ( un paziente di Ferrazzano nel reparto Anziano Fragile e uno di Agnone in Malattie Infettive).C’è anche un dimesso (paziente di Campobasso). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 41, mentre i nuovi positivi sono 389 tra molecolari e antigenici, su 2.637 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,75%.

I ricoverati totali sono 30, di cui 21 in Malattie Infettive e 9 nel reparto “Anziano Fragile”.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi :Agnone 17, Campobasso 79, Campomarino 10, Isernia 24, Larino 11, Poggio Sannita 11, San Martino in Pensilis 11, Termoli 33, Venafro 10.