Scomparsa bambina di 5 anni, ricerche in corso

Sono in atto le ricerche per una bambina di 5 anni, scomparsa da casa ieri sera.

La famiglia di Limosano abita in una contrada di Sant’Angelo Limosano, ieri i genitori hanno dato l’allarme non trovando la bambina in casa.

Sul posto Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, Soccorso Alpino e Speleologico e Carabinieri. Grande dispiegamento fi forze, con cani molecolari, droni e un elicottero. All ricerche partecipano anche gli abitanti delle due comunità.

Al momento le ricerche di concentrano nelle campagne e nel bosco della zona.