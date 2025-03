Campobasso/Divieto di sosta in via del Castello

Con ordinanza n. 75/2025, il dirigente della Polizia Locale del Comune di Campobasso ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie della città. La misura è stata adottata per consentire ai mezzi dell’impresa, incaricata di realizzare il Centro di Educazione Ambientale lungo la Via Matris, di operare in sicurezza e raggiungere i luoghi delle lavorazioni, in particolare l’ingresso alla Via Matris

adiacente al serbatoio Monforte.



Sarà garantita la fermata delle auto dei genitori durante l’entrata e l’uscita degli alunni che frequentano l’Istituto Figlie di Maria Immacolata. Il divieto di sosta sarà in vigore dal 18 marzo 2025 al 19 febbraio 2026 nelle seguenti aree:

Viale del Castello, nel tratto finale della prima rampa di accesso da via Garibaldi, nell’area frontistante il civico n. 84;

Viale del Castello area frontistante il civico 86;

Viale del Castello dall’intersezione con via Fratelli Sipio al civico 88/A;

Viale Fratelli Pistilli Sipio: sul lato destro della carreggiate nel senso di marcia – Viale del Castello > Via F.lli Pistilli Sipio, nel tratto ricompreso tra l’accesso alla Via Matris ed una distanza di m 100.00 da essa;

Via F.lli Sipio/Via delle Rimembranze: lato destro della carreggiata nel senso di marcia L.go Don Giovanni Battista > Via F.lli Pistilli Sipio, nel tratto in curva per una lunghezza di m 30.00 dalla scalinata di salita San Bartolomeo;

Largo Don Giovanni Battista: nel tratto finale del parcheggio che precede la svolta verso l’ingresso al piazzale della Via Matris per una superficie di mq 50.00;

Via Matris: sul lato destro della carreggiata del tratto finale di Largo Don Giovanni Battista che precede l’immissione ai locali della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.



L’ordinanza è necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza. Il divieto di sosta con rimozione forzata rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario al completamento del progetto.

Si invita la cittadinanza a rispettare le disposizioni per evitare disagi e garantire il regolare svolgimento delle operazioni.