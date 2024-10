Cambio al vertice della Lega Molise, Marone lascia il testimone a Patriciello

“Guidare il coordinamento regionale della Lega in Molise è una grande sfida che accolgo con entusiasmo, umiltà e impegno. Questo è un momento cruciale per consolidare quanto di buono è stato fatto fino ad oggi e voglio ringraziare l’amico Michele Marone per l’abnegazione profusa in questi anni in cui ha guidato la lega molisana.

Alle ultime elezioni europee in Molise la Lega ha ottenuto risultati straordinari: dobbiamo avere l’ambizione di consolidare la nostra forza anche alle prossime scadenze elettorali contribuendo nel frattempo a proseguire l’opera di radicamento e confermarci vicini alle esigenze dei territori. Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini per la fiducia e per questo importante incarico che mi onoro di portare avanti tenendo sempre aperto il dialogo e il confronto con tutto il gruppo e i nostri militanti”.

Queste le prime parole di Aldo Patriciello, appena nominato nuovo coordinatore della Lega in Molise. L’europarlamentare molisano subentra a Michele Marone, assessore della Giunta Roberti che ha guidato il partito di Matteo Salvini negli ultimi anni. Queste le sue prime dichiarazioni:





“I migliori auguri di buon lavoro all’amico ed onorevole Aldo Patriciello per il nuovo ruolo politico di Commissario Regionale della Lega Molise; sono sicuro che, insieme, continuando l’impegno degli ultimi anni il Partito si radicherà sempre di più sul nostro territorio e nel centro sud. Ringrazio inoltre Matteo Salvini per la fiducia accordatami in tutti questi anni”.