Appello di Medici e Scienziati per salvare il SSN dal collasso – il Governo regionale del Molise dia, assieme a noi, un segnale

Autorevolissime personalità del mondo della scienza e della medicina, tra cui il Premio Nobel Giorgio Parisi, hanno firmato un appello, che è un grido di allarme senza precedenti: il Servizio Sanitario Nazionale rischia il collasso e l’eguaglianza tra i cittadini non è più garantita, perché le risorse pubbliche destinate alla Sanità sono troppo esigue.

Il PD, oltre ad averlo da tempo denunciato, ha intrapreso una battaglia parlamentare e nelle Istituzioni per impedire che l’Italia si allontani rapidamente, di nuovo, dalla media europea degli investimenti in Sanità, dopo averla faticosamente raggiunta in piena emergenza pandemica.

Anche in Molise, sul modello della proposta di legge PD -a prima firma Elly Schlein- presentata alla Camera, abbiamo chiesto al Governo regionale, senza successo per ora, di sostenere tre richieste molto semplici: portare gradualmente la spesa sanitaria del nostro Paese alla media europea (7,5% del Pil); abolire il tetto di spesa per il personale, così da poter programmare un piano straordinario di assunzioni nel SSN; aggredire finalmente il problema delle liste d’attesa affrontando i nodi strutturali e le criticità, che si scaricano sui più fragili.

La Regione Molise, che più di altre subisce gli effetti di questa situazione di sofferenza della Sanità, è ancora in tempo per dare un segnale forte e per unirsi a quelle Regioni, di ogni colore politico, che stanno già chiedendo al Governo di aprire un confronto, che, in vista della prossima manovra finanziaria, ci faccia compiere un passo avanti nella direzione indicata dall’appello degli scienziati.

La battaglia per la tutela del diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini non può basarsi su logiche di appartenenza politica. Proviamo a farla tutti insieme.

Alessandra Salvatore

Capogruppo Partito Democratico Consiglio regionale del Molise