Alfano: Le forze dell’Ordine meritano rispetto, non ingiurie

“L’Italia è diventata la porta d’ingresso per migliaia di persone di diverse etnie

in fuga dai propri Paesi. Rifugiati, migranti e richiedenti asilo sono accolti dagli

uomini e dalle donne della Polizia Italiana, che li sottopongono ai controlli

necessari, richiesti con fermezza anche dall’Unione Europea. Tuttavia, il rapporto

dell’ECRI, la Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio

d’Europa, è basato sul nulla”, afferma il Segretario Generale Nazionale della UIL

Polizia, Vittorio Costantini”. La nostra Repubblica è fondata su principi di

democrazia, solidarietà e uguaglianza, valori che nulla hanno a che vedere con le

accuse mosse dall’ECRI”.1

La totale infondatezza delle accuse di razzismo, sollevate dal Consiglio d’Europa

contro le forze dell’ordine, è evidente anche nello stupore espresso dal Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, che “ha telefonato al Capo della Polizia, prefetto

Vittorio Pisani, esprimendogli lo stupore per le affermazioni contenute nel rapporto

della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa e

ribadendo stima e vicinanza alle forze di Polizia”.

La Uil Polizia di Campobasso si congratula con il Presidente della Repubblica e con il

Governo, che hanno preso le distanze dal rapporto del Consiglio Europeo,

solidarizzando e difendendo l’operato delle forze di Polizia.

Le forze di Polizia, con le Sue donne ed i Suoi uomini, non sono al servizio di questo

o quello schieramento politico, chi lo pensa è irriguardoso del prestigio e della integrità

dell’Istituzione, ma anche dei suoi caduti che, senza se e senza ma, hanno sacrificato la

propria vita a difesa della democrazia e della Sicurezza dei cittadini e dei valori

Costituzionali.

A tal riguardo, umilmente, chiedo alle Istituzioni regionali ed alle relative forze

politiche, di approvare “un ordine del giorno” di vicinanza alle Forze di Polizia,esprimendo contrarietà al rapporto dell’ECRI, l’Organo anti-razzismo e intolleranza del

Consiglio d’Europa, che denuncia la “Profilazione razziale” dei Corpi di Pubblica

Sicurezza Italiana.

Le forze dell’Ordine meritano rispetto, non simili ingiurie, è inaccettabile che

un’organizzazione Internazionale, di cui non tutti hanno compreso bene il ruolo, insulti

donne e uomini che con dedizione ogni giorno mettono a rischio la loro vita per

garantire la sicurezza dei cittadini.

Ringrazio anticipatamente e resto a disposizione per qualsiasi confronto.

Il Segretario Provinciale Generale

di Campobasso e Coordinatore

Regionale Molise

UIL POLIZIA

Dr. Giovanni Alfano