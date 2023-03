Tre incidenti stradali in Provincia di Isernia: due i feriti

Un incidente si è verificato in mattinata lungo la SS 85, al chilometro 15+350 in territorio di Venafro. Si è trattato di un tamponamento tra tre veicoli, per cause da accertare. A scontrarsi una Fiat Punto, una Ford e una Renault. Il bilancio è di un ferito lieve per cui è stato soccorso ma non si è reso necessario in trasporto in pronto Soccorso.

Un altro incidente si è verificato lungo la SS 627 al chilometro 72+715 in territorio di Isernia. Il conducente di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail. L’uomo è stato soccorso e trasportato in Ospedale.

Un altro incidente sempre in mattinata si è verificato lungo la galleria Sella, in territorio di Pescolanciano, si è trattato di un tamponamento tra un tir e una utilitaria. Pare che un faro installato all’interno della galleria si sia staccato provocando il tamponamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti.