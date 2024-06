SS 85/Auto contro camion, grave 19enne

Lungo la SS 85, all’altezza del bivio di Sant’Agapito (IS),nel tratto di strada rettilineo, un ‘auto, una Fiat punto si è scontrata con un camion, per cause in corso di accertamento. Il bilancio dell’incidente è di un ferito, un ragazzo 19enne trasportato in ospedale, pare in gravi condizioni.

Sul posto, i soccorritori del 118, la polizia stradale per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco per estrarre il conducente della Punto dalle lamiere e per liberare la strada dai mezzi. Traffico deviato su viabilità secondaria.