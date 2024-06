Campobasso/ Un murale dedicato al Generale Dalla Chiesa, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “G. Manzù”

Lunedì 17 giugno 2024 è stato inaugurato il murale dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “G. Manzù” di Campobasso.

Il murale non solo abbellisce e arricchisce gli spazi della Scuola Allievi Carabinieri, ma si erge come un potente faro di ispirazione e riflessione per tutti gli allievi che, giorno dopo giorno, si preparano a diventare i valorosi custodi dell’ordine pubblico. Seguendo l’esempio di rettitudine, sacrificio e dedizione incrollabile del Generale Dalla Chiesa, i carabinieri di domani troveranno in questa opera un continuo sprone.

L’imponente murale, che si estende per *60 metri* all’interno della Caserma “E. Frate”, include una rappresentazione maestosa del Castello Monforte, emblema storico di Campobasso, posizionato a sinistra del Generale. Il castello, simbolo di sicurezza e protezione fin dall’epoca medievale, è affiancato da una pattuglia di due carabinieri, sempre vigili per l’incolumità di tutti. Questo potente accostamento rappresenta la continuità e la perseveranza del ruolo dei Carabinieri, impegnati oggi come ieri nella protezione e nel servizio alla comunità.

Il murale, celebrando la memoria imperitura del Generale Dalla Chiesa, crea un ponte visivo e concettuale tra il passato glorioso e il presente, mettendo in risalto l’incessante impegno dei Carabinieri nella salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Questo capolavoro funge da costante promemoria del sacrificio, del coraggio e della dedizione necessari per la costruzione di una società più giusta e sicura. In questo murale risiede un chiaro e potente esempio di patriottismo e di dedizione incondizionata dei Carabinieri alla protezione dei cittadini, un impegno che si rinnova con forza e determinazione ogni singolo giorno.

Un plauso particolare va a Joshua Camino, studente della classe 4^B del Liceo Artistico Manzù, in quanto la scelta del progetto da realizzare è ricaduta sulla sua proposta, dopo una selezione tra le 19 realizzate dai suoi compagni di classe.

La realizzazione di questa straordinaria opera d’arte è stata resa possibile grazie all’infaticabile impegno della classe 4^B del Liceo Artistico “G. Manzù” di Campobasso, con la guida illuminata delle professoresse Del Russo, Ciaramella, Oriente, D’Addona e Perrella. Queste docenti hanno sapientemente canalizzato la creatività e la passione degli studenti, trasformando il progetto in un simbolo vivente di impegno civico e memoria storica.