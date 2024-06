Campobasso, elezioni/ Marialuisa Forte: “Nessuno scambio di poltrone, ma un’intesa politico-programmatica per governare la città”

E’ sempre l’accordo tra centro sinistra e Cantiere Civico l’argomento politico del momento in vista del ballottaggio contro il centro destra per l’elezione del sindaco di Campobasso dei giorni 23 e 24 giugno prossimi.

La candidata a sindaco per il centro sinistra, Marialuisa Forte, è tornata sull’argomento incontrando la stampa e i cittadini nella villa Musenga del capoluogo di regione.

“Abbiamo raggiunto il ballottaggio grazie al buon risultato della coalizione che mi ha sostenuto-ha detto la candidata a sindaco – con PD, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra (il dato è del 32,39%, ndr). Adesso con il Cantiere Civico c’è un’intesa politico- programmatica; abbiamo trovato dei punti convergenti ed ho chiesto a loro una corresponsabilità in quella che definirei un’intesa per amministrare bene la città per cinque anni. Non crediamo alla somma dei voti, ma chiediamo ai campobassani un impegno forte con il voto che ci permetta appunto di governare”

A proposito delle dichiarazioni ‘battagliere’ del rivale del centro destra, la candidata progressista ha voluto dire la sua con chiarezza.

“Loro parlano di scambio di poltrone, ma io non vengo dalla politica e questa è una logica che non mi appartiene. De Benedittis ha preso molti meno voti delle sue liste ed ha dovuto far firmare ai candidati un patto di fedeltà; anche lui se governerà- ma io spero di no – dovrà dividere gli assessorati tra i vari partiti e questo rientra nella dialettica politica, Quindi non c’è nessuno scambio o accordo sulle poltrone, per quanto ci riguarda”.