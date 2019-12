Solidarietà Nazionale Molise distribuisce generi di prima necessità agli Italiani in difficoltà. D’uva:” Dobbiamo fare di più per aiutare i nostri connazionali”

Si è svolta la consegna dei pacchi alimentari, raccolti durante il periodo natalizio dall’associazione Solidarietà Nazionale, in alcuni comuni della provincia di Isernia. Un’iniziativa che già da anni si svolge in diverse regioni Italiane e che da quest’anno è stata organizzata in Molise.

A comunicare l’iniziativa è l’Isernino Giustino D’Uva, che ha collaborato alla raccolta insieme al locale nucleo dell’associazione Solidarietà Nazionale:”E’ stato un gesto dovuto, in questo momento di grave crisi economica ed occupazionale, mentre i politici fanno video ridicoli sui social, mentre sindacati ed associazioni si preoccupano dell’integrazione degli stranieri; ci sono migliaia di nostri connazionali che vivono in estrema difficoltà.

Grazie a Solidarietà Nazionale qualche famiglia molisana avrà un dono che non si limita al semplice pacco alimentare, ma contiene un messaggio più importante, ovvero che nessun cittadino Italiano è veramente solo.

Quest’anno Solidarietà Nazionale è riuscita ad aiutare solo poche famiglie, ma è un inizio. Ci auguriamo che nei prossimi mesi ci saranno altre raccolte dell’associazione nel Molise ed in tutta Italia, perchè gli Italiani in difficoltà sono tanti e noi siamo in dovere di fare di più per aiutarli”.