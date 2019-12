Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Trignina, nei pressi del bivio di Pescolanciano. Un tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture. Cinque sono le persone ferite, accompagnate al Veneziale di Isernia in codice giallo . Sembrerebbe che le autovetture non fossero munite di gomme termiche , ma le cause del tamponamento sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco di Isernia e personale del 118. (foto di repertorio)