Servizi e infrastrutture sociali di comunità/ Finanziamento di circa 2mln di euro per Auditorium e antistadio di Isernia

Auditorium e antistadio al centro di un finanziamento PNRR di circa 2 milioni di euro, ottenuto dal Comune di Isernia per servizi e infrastrutture sociali di comunità.

Una parte cospicua del finanziamento, circa 1 milione e mezzo di euro, sarà dedicata alla creazione di uno SMARTLAB, un centro servizi per la diffusione della tecnologia informatica e digitale indirizzata alla divulgazione della cultura e allo sviluppo di forme artistiche, in alcuni spazi dell’Auditorium. Tali risorse saranno destinate al completamento e allestimento di una sala, con attigui locali, e all’acquisto di specifiche attrezzature finalizzate ad attività di formazione nel campo audiovisivo, musicale e dell’artigianato digitale. In altre parole, un luogo polivalente di aggregazione e inclusione in cui generare competenze, sviluppare talenti, ma anche prevenire situazioni di disagio sociale.

L’amministrazione comunale ha immaginato lo SMARTLAB come un vero e proprio incubatore e acceleratore di idee, uno stimolo alla creatività, luogo per workshop, corsi, seminari, mostre, eventi e progetti di rigenerazione sociale legati all’arte in tutte le sue forme.

La restante parte del finanziamento, circa 450 mila euro, sarà invece destinata al rifacimento del manto sintetico dell’antistadio di Le Piane, consentendo in questo modo al Comune di risparmiare risorse finanziarie proprie.