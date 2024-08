Ritrovato a Camigliano smartphone rubato a Isernia, denunciato un giovane

È stato ritrovato in casa di un 20enne a Camigliano, in provincia di Caserta, lo smartphone il cui furto era stato denunciato dal proprietario il 27 giugno scorso presso la Stazione Carabinieri di Isernia.

La completezza dei dati identificativi del dispositivo elettronico, tra cui anche il codice IMEI, forniti dalla vittima all’atto della formalizzazione della denuncia, hanno consentito ai militari dell’Arma di identificare lo smartphone rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita in casa del ragazzo, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, che non è stato in grado di fornire alcuna informazione circa il possesso e la provenienza del telefonino è stato denunciato in stato di libertà.