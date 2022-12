Pnrr/ Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Castel del Giudice: Pietrabbondante perde il finanziamento da 20 milioni di euro

La notizia come un fulmine a ciel sereno per il Comune di Pietrabbondante. Il Consiglio di Stato avrebbe escluso il Comune citato dall’assegnazione del finanziamento di 20milioni di euro previsto dal Pnrr per il bando “Attrattività dei borghi”.

Ricordiamo la ‘querelle’ e le contestazioni da parte del Comune di Castel del Giudice, sfociate appunto nel ricorso al Consiglio di Stato; l’istanza sarebbe stata accolta con la relativa decisione e l’esclusione del Comune che si era aggiudicato il cospicuo finanziamento.