Campobasso/ Al Savoia “Angelo Branduardi Piano e Voce”

Continuano senza sosta gli appuntamenti della kermesse concertistica “Palcoscenici: il Molise è di scena”, a cura dell’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo insieme alla Fondazione Molise Cultura e Palco Reale.

S’intitola “Piano e Voce” il concerto acustico del cantautore italiano Angelo Branduardi insieme al pianista Fabio Valdemarin che andrà in scena giovedì 15 dicembre alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso.

La voce e gli strumenti di Branduardi, artista stimato nel panorama musicale nazionale e internazionale, si uniranno al pianoforte a coda di Valdemarin per dar vita a un connubio capace di incantare e soprattutto stupire.

Dunque un appuntamento imperdibile, particolarmente suggestivo e unico nel suo genere che incanterà il pubblico presente.

Il duo proporrà una ricca scaletta di brani conosciuti ma anche meno conosciuti ed eseguirà musiche tratte dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con la quale Angelo Branduardi ha focalizzato l’attenzione su brani e suoni del passato per riportarli in auge.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com alla sezione Fondazione Molise Cultura, in tutti i punti vendita autorizzati Ciaotickets e nel botteghino in Piazza Pepe a Campobasso dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20 al costo di 10 euro. Inoltre il botteghino sarà attivo due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo che andrà in scena a Campobasso.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, con l’intento di valorizzare – insieme alla Fondazione Molise Cultura – il territorio molisano e dare lustro alla Regione e al patrimonio musicale, culturale e paesaggistico portando in Molise anche personalità di calibro nazionale.