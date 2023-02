Open day al termovalorizzatore di Pozzilli: per tutti l’opportunità di conoscere l’impianto

Primo open day sabato 4 marzo. Ad aprile un altro appuntamento

Due giornate di apertura straordinaria del termovalorizzatore di Pozzilli per dare la

possibilità a tutti i cittadini di conoscere i processi dell’impianto: dalla generazione

elettrica, all’abbattimento e controllo delle emissioni. L’iniziativa è di Herambiente,

(Gruppo Hera), il gestore dell’impianto che da combustibile solido da rifiuti (CSS)

produce energia elettrica in grado di coprire un fabbisogno di circa 84 mila cittadini. La

prima giornata è stata fissata per sabato 4 marzo, alle ore 10:30. La seconda sarà

programmata per un sabato di aprile e sarà comunicata con largo anticipo



La scelta del sabato per facilitare la partecipazione

L’impianto è normalmente visitabile dai cittadini in qualsiasi giorno feriale, prenotandosi

attraverso un form apposito presente sul sito di Herambiente. Molto spesso le visite

sono richieste anche da scuole e gruppi organizzati. L’organizzazione dei due open

day, in una giornata come il sabato, spesso più libera per le famiglie rispetto ai giorni

feriali, vuole essere un’opportunità in più per tutti i residenti della piana di Venafro per

toccare con mano il funzionamento di un Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili

(IAFR), che rappresenta un’eccellenza tecnologica e ambientale in Italia.



Il programma della visita

La visita, guidata dai responsabili dell’impianto, si aprirà con una breve descrizione

delle principali fasi del trattamento del CSS, della generazione elettrica (copre i bisogni

di circa 84.000 cittadini), dell’abbattimento fumi. Si passerà poi alla visita vera e

propria, della durata indicativa di un’ora, dove sarà possibile approfondire con i tecnici

ogni aspetto del funzionamento e dei controlli ambientali dell’impianto.

Ramonda, AD Herambiente: “operiamo secondo i più severi standard di

protezione ambientale, indispensabile promuoverne la conoscenza”



“Questa iniziativa riveste particolare importanza per il Gruppo Hera”, spiega Andrea

Ramonda, Amministratore Delegato di Herambiente. “Siamo perfettamente consapevoli

di come il nostro termovalorizzatore sia talvolta visto con sospetto in relazione alle

giuste preoccupazioni dei cittadini per la qualità dell’aria nella Piana di Venafro. Dal

momento però che l’impianto opera secondo i più severi standard di protezione

ambientale ed è soggetto al continuo monitoraggio da parte delle autorità competenti,

ci pare indispensabile promuovere su tutti i cittadini la conoscenza di una struttura che

opera in piena trasparenza e fornisce un prezioso contributo al territorio e al Paese”.

Iscrizioni entro giovedì 2 marzo

Per poter predisporre un’adeguata accoglienza ai visitatori, per partecipare alla visita

occorrerà prenotarsi. Per farlo è sufficiente scrivere, entro giovedì 2 marzo, all’indirizzo

[email protected], indicando nome e cognome dei partecipanti.