Situazione difficile per il maltempo in alcuni comuni molisani; gli interventi dei vigili del fuoco sono stati particolarmente intensi nella provincia di Isernia, soprattutto a ridosso dei greti dei fiumi.

Per quanto riguarda invece le situazioni ‘urbane’ c’è da registrare a Pesche, l’intervento per la messa in sicurezza di un muro di muro di contenimento e a Venafro la rimozione di parte di un tetto in un edificio.