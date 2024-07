Macchia di Isernia/Terracielo: Annunciati i vincitori del bando per residenze d’artista

Il Museo a Cielo Aperto TERRACIELO di Macchia d’Isernia, il Comune di Macchia di Isernia e l’Associazione Sm’Art-l’arte sm! sono lieti di annunciare i vincitori del bando per la prima stagione di residenze d’artista, che si terrà dal 7 al 20 luglio 2024.

I tre artisti selezionati sono:

Diana Casmiro

Alessandra Cecchini

Maddalena Scuderoni

I vincitori sono stati scelti da una giuria di esperti composta da:

Francesco Saverio Teruzzi

Emanuele Lo Giudice

Tommaso Cascella

Carmen D’Antonino

Il bando, promosso dal Comune di Macchia d’Isernia in collaborazione con l’Associazione SM’ART – L’arte sm!, ha avuto un grande successo, con numerose candidature giunte da tutta Italia.

Il tema del bando è la riconnessione tra l’uomo e l’ambiente, e gli artisti selezionati hanno presentato progetti che esplorano questo tema in modo creativo e originale.

Durante la residenza, gli artisti avranno l’opportunità di:

Sviluppare il loro progetto artistico in un contesto unico e suggestivo come il Museo a Cielo Aperto TERRACIELO.

in un contesto unico e suggestivo come il Museo a Cielo Aperto TERRACIELO. Confrontarsi con altri artisti e con esperti del settore.

del settore. Esporre la loro opera al pubblico durante l’evento finale di presentazione.

Il Museo a Cielo Aperto TERRACIELO è un progetto ambizioso che mira a riqualificare il territorio attraverso l’arte contemporanea. Il museo si sviluppa lungo un percorso naturalistico di 14 km, ed ospita un’opera di un artista di fama internazionale come Michelangelo Pistoletto.

La residenza d’artista è un’importante iniziativa per il Museo TERRACIELO, che vuole diventare un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dell’arte contemporanea in Molise.