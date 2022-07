Le prospettive dei sistemi integrati PET / Risonanza magnetica, seminario al Neuromed

Rispetto alla PET/TAC, i sistemi che integrano Tomografia a emissione di positroni e

Risonanza magnetica si sono diffusi con maggiore lentezza in ambito clinico. Oggi però i

vantaggi di questa tecnologia si stanno facendo strada rapidamente, soprattutto in ambito

neurologico, dove sono stati impiegati per primi. Ma anche per indagini diagnostiche relativa ad

alcuni tumori addominali e pelvici, prima di eseguire complesse strategie chirurgiche epatiche. La più bassa dose di radiazioni assorbita dal paziente rispetto alla PET/TC, infine, ne favorisce la diffusione nello studio dei pazienti pediatrici.

Sarà incentrato proprio su queste prospettive il Neuroseminar che si terrà mercoledì 20 luglio

nell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli alle ore 11:00. Il professor Onofrio Catalano, docente di

Radiologia nella Harvard Medical School, esporrà i benefici e i campi di impiego più adeguati

della tecnologia integrata PET/MR nella diagnostica avanzata.

L’IRCCS Neuromed

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS)

rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia

nel campo delle malattie che colpiscono il sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.