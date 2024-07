Lavoro/Selezione di 1 profilo di “Operatore Tecnico” da impiegare presso la Prefettura di Isernia

Avviamento a selezione (in numero doppio rispetto ai posti da coprire) ex art. 16 legge n. 56/1987 e ss.mm.ii. per l’assunzione di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di “operatore tecnico”, a tempo indeterminato, ccnl comparto funzioni centrali, da impiegare presso la Prefettura di Isernia.

Con Determina Direttoriale n. 75 del 09/07/2024 il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un Avviso per l’avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987 di n. 01 unità di personale con profilo professionale di “Operatore Tecnico” a tempo indeterminato e pieno, CCNL comparto funzioni centrali, da impiegare presso le sedi periferiche del Ministero dell’Interno – Prefettura di Isernia.



Tali determinazioni ed i relativi Avvisi sono pubblicati sulla pagina web dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro –

sezione Albo Pretorio – all’indirizzo http://www.moliselavoro.it .



Le domande dovranno essere presentate dall’interessato/a dal giorno 23 al giorno 24 luglio 2024 presso il Centro per

l’Impiego di Isernia per manifestare la propria adesione all’Avviso e consentire all’Ufficio di individuare gli aventi titolo.