Una storia che per fortuna non si è trasformata in tragedia. Un 19enne di Isernia ha esagerato con l’alcol; per ‘ricacciarlo’ ha utilizzato un cucchiaino che, alla fine, gli è scivolato giù, finendo nello stomaco.

Immediato il ricovero al Veneziale, dove è stato intubato e anestetizzato e la posata gli è stata portata via in endoscopia.

Ora sta bene.