Incidente mortale a Monteroduni, muore un 20enne

Purtroppo un altro incidente mortale si è verificato questa sera in Molise, in territorio di Monteroduni in provincia di Isernia. Due vetture si sono scontrate, e uno dei due conducenti ha perso la vita.

La vittima è un 20enne che viaggiava in auto con altri due coetanei. Da prime ricostruzioni pare che l’auto su cui viaggiavano i giovani prima sia finita contro un muro e poi abbia urtato un’altra auto. Pare sia ferito in modo grave anche un altro ragazzo ricoverato in ospedale.

Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i Carabinieri di Venafro ed i Vigili del Fuoco.

Questo è il terzo incidente mortale nel giro di poche ore, prima il 42enne di Mirabello, poi l’infermiera 60enne di Campobasso e questa sera il ragazzo 20enne.