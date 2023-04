“La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni”, avviso per la manifestazione d’interesse a partecipare alla mostra mercato

Il Festival dei Misteri rappresenta una delle più importanti e suggestive manifestazioni della cultura popolare religiosa molisana, che, nel corso degli anni, ha registrato un sempre crescente afflusso di turisti nel Comune capoluogo; per tale ragione, l’Amministrazione Comunale intende realizzare, in occasione di questa festività, una serie di iniziative finalizzate non solo ad offrire al turista un’esperienza coinvolgente ed un percorso di scoperta della nostra identità territoriale, ma anche agli stessi abitanti piacevoli occasioni di aggregazione e socializzazione.

L’Amministrazione Comunale, e l’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive in particolare, intende così organizzare, nell’ambito della sesta edizione della manifestazione “La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni”, la seconda mostra mercato dei prodotti tipici molisani, finalizzata alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni e dell’artigianato artistico locale e al conseguente impulso del marketing territoriale.

Pertanto, al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa, l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori intenzionati a partecipare alla mostra mercato nell’ambito all’iniziativa “La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni”.

La manifestazione avrà luogo a Campobasso, lungo Corso Vittorio Emanuele II, dal 9 all’11 giugno 2023, e la mostra mercato sarà allestita all’interno di caratteristiche casette in legno.

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa le aziende, i coltivatori diretti, i produttori e gli artigiani esclusivamente molisani che intendano promuovere prodotti enogastronomici e manufatti dell’artigianato artistico tipico della nostra regione.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione, allegata all’avviso scaricabile dal sito web del Comune di Campobasso, al Comune di Campobasso, Settore Attività Economiche e Produttive, entro e non oltre il giorno 2 maggio 2023, con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto: Adesione mostra mercato “La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni”.

Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di cui sopra, saranno prese in considerazione solo in presenza di spazi ancora disponibili.