Fermati in 6 su un’autovettura: sanzionati dalla Squadra Volante

Nella serata del 7 dicembre, gli agenti della Squadra “Volanti” hanno proceduto al controllo di un’autovettura in una via centralissima di Isernia, fermata in quanto all’interno della stessa c’era chiaramente un numero di occupanti superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.Infatti, sono stati identificati e controllati ben 6 giovani!Doppia infrazione quindi: ai 6 giovani è stata contestata la sanzione amministrativa per la violazione della normativa anti-Covid che prevede un massimo di 2 persone non conviventi che possono viaggiare sulla stessa auto. Al conducente è stata contestata la violazione del Codice della Strada per aver trasportato un numero di persone superiore a quello previsto.I controlli della Squadra Volante, finalizzati al rispetto per le misure di contenimento del virus, saranno ulteriormente intensificati in prossimità delle festività natalizie e di fine anno, così come disposto dal Questore di Isernia Dott. Soricelli, in attuazione del recente DPCM datato 3 dicembre 2020.